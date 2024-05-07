«Выбор за ними»: Путин подтвердил, что разговор с Западом возможен только на равных

Диалог России с Западом по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных, без всякого высокомерия и чванства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации. По его словам, Москва открыта к разговору.

«Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру», – подчеркнул Путин.

«Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», – уточнил глава государства.

«Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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