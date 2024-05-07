В Белоруссии началась проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия

В Вооруженных силах Белоруссии началась проверка готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС республики генерал-майор Виктор Гулевич.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», – уточнил началник Генштаба ВС Белоруссии.

«Пока на данный момент назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету. Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия», – добавил Гуревич.

Напомним, накануне Генштаб Вооруженных сил России по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Целью тренировки заявлено «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

Предполагается, что в ходе учений будут проведены мероприятия «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». В Минобороны подчеркнули, что маневры являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Как сообщалось ранее, руководители министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, в мае 2023 года.

Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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