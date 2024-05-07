«У меня такое ощущение…» Матвиенко анонсировала быстрое назначение «силовых» министров

Президент РФ Владимир Путин не будет затягивать с определением кандидатуры на пост премьер-министра, а также глав силовых министерств, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, уже до 15 мая верхняя палата сможет утвердить в должностях предлагаемых глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста.

«Полагаю, что до 15 числа, у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но и они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», – отметила Матвиенко в эфире «Первого канала».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что палата «подготовилась к этим консультациям». «У нас есть регламент, который четко прописывает эти процедуры», – пояснила она.

«Уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров (в нижнюю палату парламента), так и «силовых» министров (в Совет Федерации), у него было время для размышлений», – сказала Матвиенко.

Сегодня состоялась инаугурация президента Владимира Путина, после чего правительство РФ ушло в отставку. Теперь глава государства должен предоставить кандидатуру премьер-министра на утверждение Госдумы, которая планирует обсудить его утверждение на внеочередном пленарном заседании 10 мая в 14:00.

Далее в парламенте начнутся консультации по составу нового кабинета министров, а после его утверждения президент своим указом назначит правительство за исключением глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства назначит после консультаций с Советом Федерации.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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