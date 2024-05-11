«Есть вопросы, которые требуют особого внимания…» Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым

Сегодня президент РФ Владимир Путин дал понять, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли Денис Мантуров может сохранить свой пост. Глава государства провел с ним встречу, на которой также присутствовал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Совсем недавно на встрече с Правительством – Денис Валентинович слышал, о чём я говорил, – говорил о том, чтобы до формирования нового состава Правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе. Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, – вся промышленность: и оборонная промышленность, и гражданская, всё здесь сосредоточено», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля), открывая встречу.

«Значительный объём работы идёт по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время. Знаю, что многое сделано, налажено, всё функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания. На них сегодня и остановимся», – уточнил глава государства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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