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Суббота, 11 мая 2024, 15:24 мск

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Путин утвердил структуру нового правительства РФ

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой структуре российского правительства. Согласно этому документу, который опубликован на сайте Кремля, у утвержденного накануне в должности премьер-министра Михаила Мишустина будет 10 заместителей.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», – говорится в указе Путина.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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