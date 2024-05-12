Острые дискуссии не исключены: спикер Госдумы высказался о кандидатах в новое правительство РФ

Окончательные решения о назначении министров в новое правительство РФ Госдума примет на пленарных заседаниях 13 и 14 мая. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, все обсуждения будут транслироваться в прямом эфире.

«Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, Государственной Думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», – уточнил глава Госдумы, добавив, что аналогичная процедура предусмотрена для рассмотрения кандидатур на должности федеральных министров.

Володин не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатов в новый состав правительства – надо будет убедить депутатов в том, что они справятся с поставленными задачами.

Володин уточнил, что сегодня в Госдуме проходят расширенные заседания парламентских комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Комментируя предложенный новый состав кабинета министров, Володин сказал, что кандидатуры «профессиональны» и «имеют опыт работы».

«Состав на должности заместителей председателя правительства и министров предложен профессиональный, имеющий опыт работы на федеральном, на региональном уровне, в отраслях, которые относятся к сфере ведения. Ушли в прошлое времена, когда неожиданные кандидатуры оказывались на таких должностях. А сейчас для того, что быть внесенным для рассмотрения на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции», – заявил спикер Госдумы.

Ранее сегодня лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы выступят против назначения почти половины из предложенных кандидатур. Коммунисты также наверняка будут выступать с протестами. Между тем, судя по сообщениям пресс-службы кабинета министров, консультации в комитетах Госдумы проходят в режиме полного одобрения предложенных Мишустиным кандидатур в новое правительство.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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