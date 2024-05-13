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Понедельник, 13 мая 2024, 14:20 мск

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Мантуров рассказал в Госдуме о планах по защите суверенитета России в космосе

Финансирование для создания Российской орбитальной станции (РОС) начнется в этом году, уже реализуется разработка многоразовых носителей. Об этом сообщил кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сегодня в Госдуме. По его словам, с 2025 года начнется создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

«Рассчитываем в следующем году начать создание на (космодроме) Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса. Еще один уже реализуемый проект – это разработка многоразовых носителей. Помимо этих задач концентрируемся на строительстве Российской орбитальной станции, с этого года начинается её финансирование. Это обеспечит нам непрерывность пилотируемых программ и научной деятельности в Космосе», – отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что до 2032 года на создание Российской орбитальной станции (РОС), которая сменит Международную космическую станцию (МКС), планируется выделить порядка 609 млрд рублей. В апреле в «Роскосмосе» сообщили об утверждении эскизного проекта РОС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы.

Москва, Мария Соколова

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