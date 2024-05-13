Уроженец Таджикистана в Подмосковье заподозрен в незаконном получении пособия на детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в связи с совершением неправомерных действий в отношении детей в Московской области.

Как уточнили в ведомстве, в соцмедиа сообщается, что в городе Пушкино уроженец Таджикистана, являющийся отчимом пятерых детей, решил установить опеку над ними. По словам несовершеннолетних, данные действия имеют корыстный интерес и направлены на получение детских пособий. В настоящее время все они проживают с совершеннолетней сестрой.

«В связи с возможными неправомерными действиями в отношении детей следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводится проверка на предмет халатности должностных лиц, ответственных за соблюдение прав несовершеннолетних», – сообщил Следком.

Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе и результатах проводимой проверки.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – подчеркнули в Следкоме.

Москва, Елена Володина

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