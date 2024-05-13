Госдума утвердила назначение всех вице-премьеров Мишустина

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила предложенные кандидатуры заместителей вновь назначенного премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые из вице-премьеров были одобрены единогласно, самые серьезные проблемы были с процессом одобрения Татьяны Голиковой.
На должность первого заместителя председателя правительства РФ утвержден Денис Мантуров. Он будет курировать реализацию новых национальных проектов достижения технологического суверенитета в промышленности, создание линейки новых гражданских самолетов, судов, техники для железных дорог, сельского хозяйства, автомобилей и так далее. Также в его ведении будет космическая отрасль, ВПК, Росрезерв, и материально-технического оснащения силовых министерств.
Сохранила свой пост Татьяна Голикова. Кроме деятельности Минздрава, Минтруда и Минкультуры она теперь будет курировать Федеральное агентство по делам национальностей.
Дмитрий Григоренко продолжит отвечать за финансовую и контрольно-надзорную сферы, будет координировать цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.
Александр Новак утвержден вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку.
Алексей Оверчук будет заместителем премьер-министра по международным вопросам.
Дмитрий Патрушев будет курировать в правительстве сельское хозяйство и экологию.
Виталий Савельев утвержден ответственным за транспортную отрасль.
Юрий Трутнев сохраняет должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, которые он занимает с 2013 года. Дмитрий Чернышенко также остался в должности замглавы правительства и продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ.
Марат Хуснуллин продолжит в качестве вице-премьера курировать строительство и региональное развитие.
Стоит отметить, что единогласно Госдума утвердила только троих кандидатов – Мантурова, Патрушева и Чернышенко. Больше всех голосов не добрала Голикова – воздержались 66 депутатов и один даже высказался против, но этого результата ей было достаточно для переназначения.
Москва, Мария Соколова
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