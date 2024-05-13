Проблемы с экономическим курсом никуда не делись: лидер КПРФ оценил новый состав вице-премьеров Мишустина

Новому правительству РФ надо быть ближе к проблемам простых россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме во время обсуждения кандидатур на должности вице-премьеров в новый кабинет министров. По его словам, в нынешних условиях вряд ли появятся новые «чубайсы», но вопросы к экономическому блоку остаются.

«Впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер. Считаю, при таком порядке не появятся новые Чубайсы и Сердюковы, которые торговали и предавали страну», – подчеркнул Зюганов.

Политик полагает, что главными требованиями к работе в кабинете министров являются честное служение державе, высокий профессионализм и умение вести честный диалог. «В этом отношении правительство Мишустина сделало несколько шагов вперед, и мы в прошлый раз при утверждении отмечали это. Но, считаю, сегодня мы должны обратить внимание, прежде всего, на необходимость обеспечения победы, что перед нами ставит как главную задачу президент. Достижение темпов выше мировых, а мы за последние 10 лет впервые в прошлом году получили 3,6% (роста ВВП). Но после этого продолжали обесценивать рубль, вздувать [ключевую] ставку [ЦБ] и сокращать монетизацию. При таком финансово-экономическом курсе ни Мишустин, ни ваше правительство не обеспечит выполнение установок послания президента», – заявил лидер КПРФ.

«Первым замом предлагают [Дениса] Мантурова. Мы за него проголосуем, прежде всего, потому, что он был первым в составе министров, который много лет назад на наши жесткие требования отреагировал абсолютно конструктивно. Он позвонил и сказал: предлагаю встретиться, обсудить наш совместный план работы. И мы все годы каждый год проводили на коллегии министерства итоги совместной работы. Они дали совершенно конкретный результат», – пояснил Зюганов.

По его словам, примерно по тем же причинам поддержит на должность вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко. «Не бывает выдающихся стран без фундаментальной науки. Не бывает суверенной страны без суверенного образования. И наука, и образование в последнее время гробились беспощадно. Мы впервые при отчете Чернышенко услышали, что у него есть программа на 10 лет, что он понимает, что такое современная наука и новейшие технологии, что он осознает, что искусственный интеллект не будет нормально работать, если будут идиоты и мерзавцы им управлять – это будет хуже гитлеровского рейха. Поэтому мы сделаем навстречу ещё один шаг», – отметил политик.

При этом Зюганов озвучил ряд пожеланий к другим кандидатам на должность заместителей премьер-министра, по голосованию которых фракция воздержится. «[Татьяна] Голикова – один из самых профессиональных людей в правительстве. Но когда я увидел, что у нее в таблице Мишустина 1,2 тысяч поручений – вы никогда их не выполните. Когда я услышал, что [глава Минфина Антон] Силуанов вместо того, чтобы ей удвоить-утроить на образование и ее сферу, а он ей урезает, я понимаю, выполнить это невозможно. Поэтому ей пожелание: вместе с ее знаниями проявить политическую волю», – подчеркнул Зюганов.

«[Александр] Новак ведет очень грамотно переговоры. Я был во всем арабском мире, знаю, что такое с ними вести переговоры, десять раз был в Китае и знаю, насколько важно и интересно их рынок и их поддержка… Но он уперся и дважды не желает поддержать и снизить цену на киловатт/час для деревни – 8 рублей за киловатт – это удавка у всего крестьянского хозяйства. Я не понимаю вашей логики, вы в состоянии были лично решить этот вопрос», – заявил политик.

«[Марат] Хуснуллин – один из наиболее грамотных строителей. Но если будем на стройку вести и дальше, в основном, неквалифицированные кадры со всего света, то это породит новую проблему», – констатировал он.

«Время суровое и военное. В военное время надо не одевать мундир, а одевать полевую форму, засучивать рукава и идти на передовую – поплотнее с людьми, повнимательней к их просьбам и запросам. Треть страны живет на 20-25 тысяч рублей в месяц. И кто бы что ни говорил, это полунищее существование богатейшей страны мира, из которой за два года войны олигархия умыкнула $300 млрд и примерно столько же арестовали. За эти деньги можно было отстроить полсвета», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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