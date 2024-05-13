Нанес более 100 ударов ножом: суд вынес приговор москвичу за жестокую расправу над супругой

Сегодня в Москве суд вынес приговор 25-летнему Игорю Молчанову за кровавую расправу над своей супругой и хранение наркотиков. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, москвичу назначено 13,5 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, в декабре 2022 года Молчанов, находясь в квартире жилого дома на Затонной улице со своей 23-летней супругой, в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ей кухонным ножом более 100 ударов в область жизненно важных органов. Девушка скончалась на месте. Тело обнаружил отец убитой, который пришел в квартиру, а мужчина попытался скрыться в Турции.

В ходе осмотра квартиры сотрудниками правоохранительных органов обнаружено принадлежащее Молчанову наркотическое средство – мефедрон массой 3,78 г.

Молчанов был объявлен в международный розыск. В связи с его задержанием в феврале 2023 года на территории Турции Генпрокуратурой России были подготовлены соответствующие документы о выдаче и в ноябре 2023 года Молчанов экстрадирован в Россию.

Как уточняется фигурант вину признал в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Елена Володина

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