Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел первое совещание с постоянными членами Совета безопасности после назначения секретарем СБ экс-министра обороны Сергея Шойгу. Одной из основных тем стала проблема выстраивания отношений с соседними государствами.

«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, – это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», – сказал Путин, открывая совещание.

«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому ещё больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», – пояснил глава государства.

Москва, Елена Володина

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