Дюмин и Патрушев пополнили администрацию президента: Путин провел в Кремле назначения (СПИСОК)

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации. Как следует из сообщения Кремля, большинство чиновников сохранили свои посты, но при этом должности получили экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Глава государства назначил:
Антона Вайно – Руководителем Администрации Президента РФ;
Алексея Громова – первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Сергея Кириенко – первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Дмитрия Козака – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Магомедсалама Магомедова – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Максима Орешкина – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Владимира Островенко – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;
Дмитрия Пескова – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ – пресс-секретарем Президента РФ.
Алексея Дюмина – помощником Президента РФ, освободив его от занимаемой должности губернатора Тульской области;
Владимира Мединского – помощником Президента РФ;
Дмитрия Миронова – помощником Президента РФ;
Николая Патрушева – помощником Президента РФ;
Юрия Ушакова – помощником Президента РФ;
Андрея Фурсенко – помощником Президента РФ;
Руслана Эдельгериева – помощником Президента РФ;
Ларису Брычеву – помощником Президента РФ – начальником Государственно-правового управления Президента РФ;
Дмитрия Калимулина – помощником Президента РФ – начальником Референтуры Президента РФ;
Дмитрия Шалькова – помощником Президента РФ – начальником Контрольного управления Президента РФ;
Владислава Китаева – руководителем протокола Президента РФ;
Игоря Щеголева – полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе;
Александра Гуцана – полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе;
Владимира Устинова – полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе;
Юрия Чайку – полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе;
Игоря Комарова – полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе;
Владимира Якушева – полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе;
Анатолия Серышева – полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе;
Антона Кобякова – советником Президента РФ;
Игоря Левитина– советником Президента РФ (отдельным указом на Левитина возложены обязанности специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта);
Валерия Фадеева – советником Президента РФ;
Елену Ямпольскую – советником Президента РФ;
Сергея Иванова – специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
Артура Муравьева – полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации;
Гарри Минха – полномочным представителем Президента РФ в Государственной Думе;
Александра Коновалова – полномочным представителем Президента РФ в Конституционном Суде;
Михаила Казаринова – заместителем руководителя протокола Президента РФ;
Юрия Свиридова – заместителем пресс-секретаря Президента РФ.
Москва, Елена Володина
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