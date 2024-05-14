Дюмин и Патрушев пополнили администрацию президента: Путин провел в Кремле назначения (СПИСОК)

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации. Как следует из сообщения Кремля, большинство чиновников сохранили свои посты, но при этом должности получили экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Глава государства назначил:

Антона Вайно – Руководителем Администрации Президента РФ;

Алексея Громова – первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Сергея Кириенко – первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Дмитрия Козака – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Магомедсалама Магомедова – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Максима Орешкина – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Владимира Островенко – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ;

Дмитрия Пескова – заместителем Руководителя Администрации Президента РФ – пресс-секретарем Президента РФ.

Алексея Дюмина – помощником Президента РФ, освободив его от занимаемой должности губернатора Тульской области;

Владимира Мединского – помощником Президента РФ;

Дмитрия Миронова – помощником Президента РФ;

Николая Патрушева – помощником Президента РФ;

Юрия Ушакова – помощником Президента РФ;

Андрея Фурсенко – помощником Президента РФ;

Руслана Эдельгериева – помощником Президента РФ;

Ларису Брычеву – помощником Президента РФ – начальником Государственно-правового управления Президента РФ;

Дмитрия Калимулина – помощником Президента РФ – начальником Референтуры Президента РФ;

Дмитрия Шалькова – помощником Президента РФ – начальником Контрольного управления Президента РФ;

Владислава Китаева – руководителем протокола Президента РФ;

Игоря Щеголева – полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе;

Александра Гуцана – полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе;

Владимира Устинова – полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе;

Юрия Чайку – полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе;

Игоря Комарова – полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе;

Владимира Якушева – полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе;

Анатолия Серышева – полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе;

Антона Кобякова – советником Президента РФ;

Игоря Левитина– советником Президента РФ (отдельным указом на Левитина возложены обязанности специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта);

Валерия Фадеева – советником Президента РФ;

Елену Ямпольскую – советником Президента РФ;

Сергея Иванова – специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;

Артура Муравьева – полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации;

Гарри Минха – полномочным представителем Президента РФ в Государственной Думе;

Александра Коновалова – полномочным представителем Президента РФ в Конституционном Суде;

Михаила Казаринова – заместителем руководителя протокола Президента РФ;

Юрия Свиридова – заместителем пресс-секретаря Президента РФ.

Москва, Елена Володина

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