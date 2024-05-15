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Среда, 15 мая 2024, 12:37 мск

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Двум врачам московской клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» предъявлено обвинение в гибели пациента

Двум врачам московской клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» предъявлено обвинение оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об их аресте.

Фигуранты были задержаны накануне. Это 45-летний заведующий хирургического отделения и 28-летний врач-хирург, с которыми были проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки.

Как сообщалось ранее, 16 февраля 2024 года в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» на севере Москвы пациенту провели операцию. На следующие сутки после выписки мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в данную клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в иное медицинское учреждение, где впал в кому и в скором времени скончался.

В рамках расследования осмотрена и признана вещественным доказательством изъятая в ходе обыска в клинике документация и носители информации. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил деятельность клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» на срок 90 суток.

Москва, Елена Володина

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