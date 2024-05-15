Отопление в Москве скоро снова начнут отключать

В связи с установлением в Москве необходимых положительных температур наружного воздуха в пятницу, 17 мая, начнется перевод системы теплоснабжения на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов, говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Предполагается, что с 20 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды.

Москва, Елена Володина

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