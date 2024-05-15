«Надо разбираться с ценообразованием»: Счетная палата РФ займется проверкой цифровизации

В России после завершения моратория на проверки IT-компаний пора проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом заявил новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук.

Выступая перед сотрудниками контрольного ведомства, Ковальчук назвал цифровизацию важнейшим направлением в деятельности Счетной палаты. «Но надо разбираться с ценообразованием», – сказал он (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

Ковальчук обратил внимание, что мораторий на проверки был введен для поддержки бизнеса. «Это было очень правильно, но надо теперь посмотреть. Я хорошо знаю не понаслышке, как идет цена продукта от вендора заказчику: вендор, посредник, интегратор. И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора. Такие примеры есть», – подчеркнул глава Счетной палаты.

Москва, Елена Володина

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