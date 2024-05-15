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«Настоящее зверство»: в Госдуме считают покушение на премьер-министра Словакии выгодным Западу

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо является «настоящим зверством», которое выгодно Западу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Qui proudest» – ищи, кому выгодно. Большая вероятность того, что Роберта Фицо хотели убить за его политические взгляды, не вписывающиеся в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада», – пояснил политик в своем телеграм-канале.

При этом Слуцкий привел несколько цитат из выступлений Фицо, в которых словацкий премьер-министр выступал против западной поддержки киевскому режиму.

Напомним, покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьер-министр вышел на улицу, после чего мужчина открыл огонь по политику. Фицо получил ранения в грудь, живот и руку. Как уточняется, политик госпитализирован в больницу в Банска-Бистрица.

Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это мужчина 1953 года рождения Юрай Чинтула, который придерживается либеральных взглядов. Он стрелял из короткоствольного ружья, которым владел легально. Перед тем, как открыть огонь, преступник крикнул: «Робо, иди сюда».

Москва, Елена Володина

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