Дело о серийном «охотнике» на подмосковных пенсионерок дошло до суда

В Московский областной суд передано уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, который обвиняется в совершении серии нападений на пожилых жительниц Подмосковья, в том числе в двух убийствах. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, от действий преступник пострадали десять пенсионерок, две из которых скончались. Фигурант действовал с лета 2021 года по конец октября 2022 года – находил одиноких пожилых женщин, проживающих в частных домах в юго-восточной части Московской области, после чего в ночное время суток он проникал к ним в дом. Преступник нападал на потерпевших, душил их руками и требовал деньги. Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывался.

«Примечательно, что перед совершением каждого преступления мужчина применял тщательные меры конспирации. Для того, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения, он оставлял свой автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение. Также он использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших пенсионерок не могла подробно описать нападавшего», – уточнили в СК.

В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенного имущества пенсионерок – ювелирные украшения, документы, медали. Кроме этого, следствием собраны иные неоспоримые доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершению вышеуказанных преступлений. В результате обвиняемый дал признательные показания по всем эпизодам преступной деятельности.

Москва, Елена Володина

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