Силовики пришли с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы

В Москве организованы следственные действия в отношении бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина – Николая Степанова в рамках уголовного дела против признанного в России иностранным агентом беглого политика Ильи Пономарева*, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, в квартире Степанова проводится обыск в связи с подозрениями в связях с экс-депутатом Госдумы Пономаревым*, против которого возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене (275 УК РФ) и оправдании терроризма (205.2 УК РФ).

Степанов был проректором Московского авиационного института по молодежной политике, после работал заместителем главы управы столичного района Сокол, а затем стал помощником Рашкина, полномочия которого были прекращены в мае 2022 года после того, как политик был осужден за незаконную охоту.

Пономарев* был депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов. В июне 2014 года он выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже он переехал на Украину, получил гражданство этой страны и вел антироссийскую деятельность.

*признан в РФ иноагентом

Москва, Елена Володина

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