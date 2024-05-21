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Вторник, 21 мая 2024, 12:39 мск

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В Москве задержан педофил

Следственный комитет ходатайствуют об аресте мужчины, обвиняемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней на востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

По данным следствия, это произошло не позднее 18 мая мужчина вблизи жилого дома на Саянской улице. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки фигурант задержан, ему предъявлено обвинение.

Предполагается, что в рамках расследования фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Елена Володина

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