российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 мая 2024, 17:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Новое ЧП с мигрантом в Москве: экс-работник «Садовода» напал на прохожую с ножом

СМИ сообщили о новых данных в деле о нападении на прохожую в московском Гольяново. Напомним, 48-летний мужчина внезапно со спины напал на местную жительницу и попытался перерезать ей горло. Очевидцы оказали ей первую помощь, но она находится в критическом состоянии.

Согласно новым данным, преступник приехал в Россию из Афганистана и раньше работал на рынке «Садовод», который принадлежит азербайджанскому миллиардеру Году Нисанову. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что он уже распорядился оказать помощь Ахмеду для того, чтобы попытаться снизить репутационные риски для себя. Ведь оба принадлежащих ему рынка имеют дурную славу у москвичей, как центр этнической преступности.

Отметим, что местные жители уже давно требуют проведения всесторонних проверок на рынках Нисанова для обеспечения безопасности жителей столицы.

Москва, Екатерина Попова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Новый скандал в Минобороны РФ: арестован экс-командующий армией по обвинению в мошенничестве / В Москве задержан педофил / Силовики пришли с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы / Взятки на 20 млн рублей: в Москве задержаны сотрудники управления по вопросам миграции столичного главка МВД / Пособники террористов, напавших на «Крокус», останутся под стражей / Суд в Москве продлил арест для обвиняемых в террористической атаке на «Крокус сити холл» / Замначальница отдела миграции в Москве попалась на взятке / Двум врачам московской клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» предъявлено обвинение в гибели пациента

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Москве,