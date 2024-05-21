Новое ЧП с мигрантом в Москве: экс-работник «Садовода» напал на прохожую с ножом

СМИ сообщили о новых данных в деле о нападении на прохожую в московском Гольяново. Напомним, 48-летний мужчина внезапно со спины напал на местную жительницу и попытался перерезать ей горло. Очевидцы оказали ей первую помощь, но она находится в критическом состоянии.

Согласно новым данным, преступник приехал в Россию из Афганистана и раньше работал на рынке «Садовод», который принадлежит азербайджанскому миллиардеру Году Нисанову. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что он уже распорядился оказать помощь Ахмеду для того, чтобы попытаться снизить репутационные риски для себя. Ведь оба принадлежащих ему рынка имеют дурную славу у москвичей, как центр этнической преступности.

Отметим, что местные жители уже давно требуют проведения всесторонних проверок на рынках Нисанова для обеспечения безопасности жителей столицы.

Москва, Екатерина Попова

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