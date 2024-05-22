Массовая драка со стрельбой в Москве: задержаны семь человек

В Москве задержаны семь активных участников конфликта с поножовщиной и стрельбой на Медынской улице, в результате которого двое получили ножевые ранения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как сообщается, конфликт произошел на бытовой почве между 15 мужчинами. В результате полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции 7 активных участников конфликта в возрасте от 26 до 35 лет.

Уголовные дела возбуждены по двум статьям – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые в качестве оружия. Они направлены на экспертизу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание остальных участников конфликта продолжаются.

Москва, Елена Володина

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