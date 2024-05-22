Глава Минцифры РФ сообщил, когда появится Wi-Fi в самолетах

Сеть Wi-Fi в российских самолетах станет повсеместной ориентировочно с 2028 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Когда мы запустим [спутниковую] группировку, – цитирует ТАСС ответ Шадаева на соответствующий вопрос. – В 2028 году, я думаю».

Ранее сообщалось, что первая группировка космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите Интернет-сети будет сформирована и запущена в 2026 году.

Планируется, что до 2030 года будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.

Москва, Елена Володина

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