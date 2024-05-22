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«Решение» проблемы: в России продлят срок службы устаревших лифтов

В России продлят срок службы устаревших лифтов на пять лет. Об этом сегодня сообщил глава госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, выступая в Госдуме. По его словам, речь идет о 70 тысячах подъемниках.

Мутко уточнил, что 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет. «Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», – сказал он (цитата по РИА «Новости»), признав, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить.

Ранее Госдума официально обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по разрешению кризиса, связанного с заменой лифтов в многоквартирных домах. Депутаты обратили внимание, что, по данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в настоящее время в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде субъектов составляет более 50 процентов. К 2025 году более 140 тысяч лифтов (из них – 96 929 лифтов с истекшим сроком эксплуатации и 43 317 лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года) должны быть заменены. Примерная стоимость этих работ составляет порядка 300 млрд рублей.

Москва, Елена Володина

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