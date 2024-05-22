«Кто это контролирует?» В Совете Федерации обратили внимание на проблемы с детским питанием

В России остается нерешенной проблема обеспечения детским питанием. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала навести порядок в этой сфере.

Проблему озвучила член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина. По ее словам, бесплатная выдача детского питания детям до 3 лет осуществляется далеко не всеми регионами, а рынок смесей для искусственного вскармливания в РФ на 87% состоит из импортных компонентов.

«Прошу вас дать поручение о создании рабочей группы для проработки вопроса обеспечения детским питанием детей во всех регионах страны, в том числе, адаптированными смесями и специализированным питанием для особых категорий детей, выведя данную меру поддержки на федеральный уровень и разработке федерального закона о социальном питании с целью обеспечения качества питания в социальных, медицинских и образовательных учреждениях», – обратилась Лазуткина к Матвиенко.

В ответ спикер Совета Федерации поручила своему заместителю Инне Святенко тщательно проработать проблему и подготовить предложения. «В свое время во всех регионах были «молочные кухни». И у мамочек грудничков голова не болела – бесплатно обеспечивались дети детским питанием, качественным, полезным, нужным. Потом это все позакрывалось, появились зарубежные крупные компании, которые начали поставлять детское питание в Россию, и расслабились – сами производим очень мало детского питания. Не буду вдаваться в детали, но я уже говорила на Совете законодателей, баночка питания для ребенка-грудничка стоит 5 тысяч, на месяц 20 тысяч только на питание. А почему 5 тысяч? Кто позволяет, кто это контролирует? А главное, надо эту нишу быстрее занимать нашими собственными производителями», – подчеркнула Матвиенко.

«Займитесь этим, пожалуйста, системно… Не просто разговоры, возмущения, анализы, предложить практические меры – что надо сделать. Думаю, мамочки все нам будут благодарны. Это тоже очень важный фактор демографической политики, который нельзя списывать со счетов», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

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