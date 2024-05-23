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Четверг, 23 мая 2024, 15:54 мск

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Силуанов заверил, что налоговая реформа пока не затронет самозанятых

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня в ходе парламентских слушаний в Госдуме, где представил концепцию будущей налоговой реформы.

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались. 10 лет режим этот не меняем», – заверил глава Минфина.

Напомним, налоговый режим для самозанятых был введен с 2019 года и предполагает оплату налога от самостоятельной деятельности по льготной ставке – 4% или 6%.

Москва, Елена Володина

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Метки / Минфин РФ

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