В Москве задержан педофил, снимавший порно с малолетними детьми

В Москве по подозрению в совершении преступлений против малолетних детей задержан мужчина. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ) и изготовлении порнографических материалов (пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

По данным ведомства, не позднее 17 ноября 2023 года фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Академика Капицы, совершил в отношении двух несовершеннолетних детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. Кроме того, подозреваемый производил фотосъемку вышеуказанных противоправных действий с целью публикации изображений в сети Интернет.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, проведен обыск по месту проживания фигуранта, в ходе которого обнаружены и изъяты технические средства, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, мужчина будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

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Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Елена Володина

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