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Взятка на 36 млн: СКР раскрыл детали уголовного дела против замглавы Генштаба Шамарина

Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела против начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Петренко также уточнила, что Шамарин был задержан 22 мая. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей», – отметила официальный представитель Следственного комитета.

Москва, Елена Володина

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