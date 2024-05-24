В Москве арестован лжесотрудник ФСБ: обещал покровительство за деньги

Головинский суд Москвы арестовал Идриса Чаниева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, обвиняемый выдавал себя за сотрудника Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, Чаниев совместно с другими фигурантами, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на хищение денежных средств, представлялся действующим сотрудником ФСБ и под предлогом оказания помощи в решении ряда вопросов, но заведомо не имея намерений и возможностей выполнить взятые на себя обязательства, убедил другую сторону передать ему денежные средства в качестве оплаты за так называемое «оказание услуг».

Решением суда Чаниев арестован до 21 июля.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube