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Пятница, 24 мая 2024, 14:52 мск

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В Москве арестован лжесотрудник ФСБ: обещал покровительство за деньги

Головинский суд Москвы арестовал Идриса Чаниева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, обвиняемый выдавал себя за сотрудника Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, Чаниев совместно с другими фигурантами, действуя из корыстных побуждений, имея умысел направленный на хищение денежных средств, представлялся действующим сотрудником ФСБ и под предлогом оказания помощи в решении ряда вопросов, но заведомо не имея намерений и возможностей выполнить взятые на себя обязательства, убедил другую сторону передать ему денежные средства в качестве оплаты за так называемое «оказание услуг».

Решением суда Чаниев арестован до 21 июля.

Москва, Елена Володина

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