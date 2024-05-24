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В Москве задержан мужчина за сексуальное насилие против 11-летней девочки в 2009 году

В Москве задержан мужчина по подозрению в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в 2009 году.

По данным ведомства, в период с июля по октябрь 2009 года фигурант в квартире жилого дома на улице Архитектора Власова, а также по другим адресам на территории московского региона совершал в отношении ранее знакомой 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Следователями столичного СКР и сотрудниками специальных служб оперативным путем получена информация о противоправных действиях мужчины. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, проведен обыск по месту проживания фигуранта, в ходе которого изъяты технические средства, имеющие значение для расследования.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Москва, Елена Володина

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