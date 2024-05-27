В Москве вынесен приговор по делу о мошенничестве и убийствах «по договорам пожизненного содержания»

В Москве вынесен приговор в отношении пяти участников организованной преступной группы, которые обвинялись в мошенничестве и убийствах граждан, заключивших договоры о пожизненном содержании. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, один из преступников будет отбывать пожизненное наказание.

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2019 год участники организованной группы под руководством Анатолия Фурсова совершили убийство трех женщин и четырех мужчин, а также покушение на убийство одной женщины. Все потерпевшие являлись клиентами компании Фурсова, с которыми были заключены договоры ренты либо договоры пожизненного содержания с иждивением.

Следователями столичного СК в рамках уголовного дела проведены более 30 судебно-медицинских, психиатрических, лингвистических и иных экспертиз, позволивших изобличить фигурантов в инкриминируемых им деяниях.

Доказательства, собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении пяти участников ОПГ. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 п.п «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Приговором суда одному фигуранту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Четырем фигурантам назначено наказание от 10 до 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Елена Володина

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