Договорились навести порядок: Путин пообещал обеспечить достойные условия труда и соцзащиты мигрантам из Узбекистана

Российские власти будут делать все возможное, чтобы обеспечить достойные условия труда и социальной защиты гражданам Узбекистана в РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в Ташкенте по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«В России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Мы ценим тот существенный вклад, который они (граждане Узбекистана) вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

При этом глава российского государства выразил надежду, что денежные переводы граждан Узбекистана на родину «являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны».

«Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев со своей стороны сообщил, что на встрече с российским коллегой вопросы трудовой миграции обсуждались очень серьезно – лидеры государств намерены навести порядок в этой сфере.

«Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция, отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов. Мы на этих вопросах очень серьезно остановились. Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – пояснил Мирзиёев (цитата по ТАСС).

Стоит отметить, что относительно миграционной сферы в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана говорится, что «ввиду беспрецедентно высокого уровня миграционного сотрудничества и контактов между двумя странами Стороны подчеркнули приверженность обеспечению защиты прав и законных интересов, уважения чести и достоинства граждан Российской Федерации, пребывающих на территории Республики Узбекистан, и граждан Республики Узбекистан, пребывающих на территории Российской Федерации». Также «отмечена необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся и его справедливую оплату», – говорится в заявлении глав государств.

Ташкент, Елена Володина

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