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Понедельник, 27 мая 2024, 20:47 мск

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Силуанов рассказал о проблемах с банковскими картами «Мир» в Узбекистане

В Узбекистане существуют проблемы с работой российской платежной системы «Мир» в связи с санкционным режимом Запада. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас ведутся поиски альтернативных систем расчета.

«Проблемы с расчетными картами «Мир» существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, с использованием тех систем, которые существуют в других странах, без использования карты «Мир», – сказал Силуанов в комментарии «Известиям».

Министр отметил, что эта затрагивалась на представлении делегации в рамках сегодняшних переговоров президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Как пояснил Силуанов, проблема связана с антироссийскими санкциями западных стран, которые представляют определенные риски для банков Узбекистана.

Ташкент, Елена Володина

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Метки / Узбекистан

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