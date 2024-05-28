«Теперь всё иначе…» Медведев объяснил, почему «Талибан»* уже не террористы

Исключение «Талибана»* из списка запрещенных в России организаций оправдано, поскольку это движение, находящееся у власти в Афганистане, пытается вести конструктивный диалог. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, за последние годы многое поменялось – если раньше террористами считались талибы*, то теперь пособниками террористов являются американские власти.

«Двадцать лет – это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов* террористами, а американцев – партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь всё иначе», – констатировал Медведев в комментарии ТАСС и подчеркнул, что США «стали пособниками террористов, поскольку вскормили киевский неонацистский режим».

«Теперь талибы* снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», – уточнил зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог». «Насколько искренне? Поживем – увидим», – отметил Медведев.

Напомним, «Талибан»* был признан террористической организацией в 2003 году. В августе 2021-го, после вывода из Афганистана американских войск, талибы* пришли к власти в стране. После этого встал вопрос о признании нового правительства. Движение также находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Накануне стало известно, что МИД и Минюст России предложили президенту России Владимиру Путину исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что это решение будет отражать действительность, поскольку это движение является реальной властью в Афганистане.

*запрещенная в РФ организация

Москва, Елена Володина

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