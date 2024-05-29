В Москве вынесен приговор гражданину Узбекистана за изнасилование

Симоновский суд Москвы вынес обвинительный приговор 31-летнему гражданину Узбекистана за изнасилование жительницы столицы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в ночное время 1 февраля 2024 года мигрант, находясь в лифтовом холле жилого дома на Автозаводской улице, применяя насилие, изнасиловал ранее незнакомую женщину, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следователями столичного Следственного комитета проведён значительный объем следственных и процессуальных действий, в том числе судебные экспертизы. Следствием получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступлению.

Москва, Елена Володина

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