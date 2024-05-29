Путин поручил подготовить и скоординировать нацпроекты до конца лета

До конца текущего лета национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой. Такое поручение рад сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

«Должно быть всё согласовано между различными ведомствами и уровнями власти, внесено на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. И конечно, нужно в деталях проработать их финансовую часть. Напомню, что для этого мы расширили горизонт финансового планирования государства с трёх до шести лет», – подчеркнул глава государства.

При этом Путин уточнил, что в дальнейшем проекты будут дополняться новыми инициативами. «Но уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром, наиболее весомой частью бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти», – пояснил он.

«Убеждён: несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас тем не менее есть все возможности, ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного, долгосрочного, комплексного развития России, наших территорий, регионов, населённых пунктов», – сказал президент РФ.

Глава государства пояснил, что речь идет о сбережении народа, укреплении здоровья людей и повышении благополучия российских семей, новых возможностях для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, создании комфортной и безопасной среды для жизни, улучшении экологической ситуации. «И конечно, в числе национальных целей – повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей, прежде всего, на основе укрепления технологического суверенитета России, подготовки современных кадров, широкого использования новаторских цифровых решений», – отметил Путин.

Москва, Елена Володина

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