Московские родители со страхом ждут смену поставщика школьного питания

Родители московских школьников всерьез обеспокоены возможным ухудшением питания в столовых учебных заведений. Связано это в первую очередь со слухами о приходе к обслуживанию новых компаний поставщиков. Как сообщает Телеграм-канал «Москва. Live», больше всего вопросов возникает к вероятному найму приезжих их стран Средней Азии.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что в июне этого года столичный департамент образования проведет новый конкурс на поставки школьного питания. В частности, журналисты не раз отмечали, что некоторым конкретным предприятиям для выполнения контрактных обязательств не будет хватать производственных мощностей.

Причем это касается не только мелких частных компаний, которые также могут податься на тендер, но и крупных корпораций. Как утверждают специалисты, для сокращения расходов им придется привлекать дешевую рабочую силу, а именно так называемых иностранных специалистов.

В связи с этим в родительских чатах Москвы все чаще появляются сообщения, в которых взрослые выражают свое возмущение по поводу возможного ухудшения питания их детей. А переживать и правда есть из-за чего.

Так, по мнению многих представителей старшего поколения, в силу культурных особенностей выходцы их среднеазиатских республик при работе на кухнях будут пренебрегать нормами санитарной гигиены. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье и благополучии детей.

Ранее председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин заявил, что «в Москве ситуация с качеством работы пищеблоков пока относительно благополучна, однако борьба за качество идет с переменных успехом».

Поэтому, по его словам, государству необходимо уделить этому аспекту особое внимание, иначе неизбежно возникнут проблемы из-за заболеваемостей и массовых отравлений учащихся.

Кроме того, сомнению подвергается и само качество еды. Есть вероятность, что ради оптимизации производства компании будут закупать дешевые продукты. Следовательно, рацион школьников претерпит значительные изменения. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

Масла в огонь добавляют и слухи о том, что стоимость питания в школьных столовых может вырасти на 30%. Другими словами, мало того, что в следующем учебном году учащиеся получат обеды низкого качества, так еще и родителям на это придется ощутимо раскошелиться.

Москва, Екатерина Попова

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