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Четверг, 30 мая 2024, 12:14 мск

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Крупный пожар в Москве: сгорел склад на площади 4000 кв м

Сегодня в Москве произошел крупный пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, огнем было охвачено 4 тысячи квадратных метров.

Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка здания, внутри находились ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

К ликвидации последствий ЧП были привлечены 194 спасателя, 64 единицы техники и два вертолёта, которые совершили 32 сброса воды общим объемом 215 тонн.

Принятыми мерами в 07:38 пожар был локализован, а в 08:52 ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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