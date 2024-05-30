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Убийство в Сергиевом Посаде: в трапезной храма бомж с ножом напал на женщину

В подмосковном Сергиевом Посаде задержан мужчина по подозрению в убийстве женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сегодня около 09:00 в Дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный напал на женщину. Полицейскими предварительно установлено, что мужчина, находясь в столовой храма, расположенного на улице 1-Ударной Армии, взял со стола кухонный нож и нанес им ножевые ранения женщине 1968 года рождения. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», – говорится в сообщении полиции.

В региональном главке Следственного комитета уточнили, что мужчина напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений.

Полицейскими правонарушитель установлен и задержан. Им оказался мужчина 1973 г.р. без определенного места жительства. Фигурант передан в следственные органы.

Москва, Елена Володина

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