Прокуратура организовала проверку загрязнения Сетуни

Межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы организована проверка в связи с загрязнением реки Сетунь на западе мегаполиса.
Как пояснила пресс-служба надзорного ведомства, к проверке привлечены специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП «Мосводосток». «Взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта. Кроме того, проводятся работы по обработке поверхности водного объекта специальными средствами, ликвидирующими загрязнение», – уточнили в прокуратуре.
При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заверили в ведомстве.
Москва, Елена Володина
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