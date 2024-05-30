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Четверг, 30 мая 2024, 17:34 мск

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Прокуратура организовала проверку загрязнения Сетуни

Фото из телеграм-канала прокуратуры Москвы

Межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы организована проверка в связи с загрязнением реки Сетунь на западе мегаполиса.

Как пояснила пресс-служба надзорного ведомства, к проверке привлечены специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП «Мосводосток». «Взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта. Кроме того, проводятся работы по обработке поверхности водного объекта специальными средствами, ликвидирующими загрязнение», – уточнили в прокуратуре.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, заверили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

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