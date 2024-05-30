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Четверг, 30 мая 2024, 19:15 мск

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Путин лично наградил Матвиенко звездой Героя Труда

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звезду Героя Труда за преданность Отечеству и работу на благо его граждан.

«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя Труда», – отметил Путин на церемонии вручения госнаград.

С 2011 года Матвиенко возглавляет верхнюю палату российского парламента, став первой в истории страны женщиной на этом посту. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также награждена высшей российской наградой – орденом Андрея Первозванного.

Москва, Мария Соколова

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