Мишустин сообщил о росте ВВП России на 5,4%

Экономика России с начала 2024 года развивается динамично, демонстрируя рост ВВП на 5,4% и промпроизводства – на 5,2%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. По его словам, для сохранения такой динамики необходимо выстраивание справедливой налоговой системы.

«Российская экономика продолжает динамично развиваться. По предварительной оценке, ВВП за первый квартал2024 года вырос на 5,4%, а промышленное производство с января по апрель увеличилось 5,2%», – отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что этот «настрой важно поддержать», для чего нужно выстроить «справедливую налоговую систему». «Для этого проведена вся необходимая подготовительная работа, на площадках Госдумы прошла широкая общественная дискуссия. Правительство учло большую часть предложений, поступивших от парламентариев. В результате изменения коснутся 3% работающих граждан – тех, кто действительно получает больший доход», – заключил Мишустин.

Москва, Мария Соколова

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