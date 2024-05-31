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Пятница, 31 мая 2024, 11:40 мск

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В Подмосковье задержан мигрант из Средней Азии: дважды пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

В подмосковном Долгопрудном задержан уроженец одной из республик Средней Азии, который дважды напал на 17-летнюю девушку и пытался её изнасиловать. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейскими предварительно установлено, что 18 и 22 мая в позднее время около одного из домов на Восточной улице мужчина 1999 года рождения догнал несовершеннолетнюю и попытался увезти в кусты, однако в обоих случаях потерпевшей удалось убежать.

Фигурант доставлен в следственные органы. Как уточнили в подмосковном Следкоме, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

«В настоящее время с задержанным работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства», – уточнили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

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