«Должны платить бедные, а не богатые…» Минфин РФ сохраняет неолиберальную стратегию

Предложенные Минфином РФ изменения в Налоговый кодекс не являются полноценной реформой и свидетельствуют о продолжении стратегии, что налоги должны платить бедные, а не богатые, считает экономист, глава Института нового общества Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что главную угрозу российской экономике несет не только такая политика, но и то, что ведомство Антона Силуанова вместе с Центробанком допускает фантастические перепады курса рубля при сохранении зависимости страны от экспорта сырья.

«Оцениваю предложения Минфина не как налоговую реформу, а как корректировку шкалы НДФЛ, и в принципе мы пока можем говорить о нарастании частных изменений. Есть развитие имеющейся шкалы, то есть 22% в качестве максимума, 13% – минимум без учета тех, кто находится на упрощенной форме налогообложения, там 7%. То есть это ожидаемое развитие шкалы, которая первоначально имела максимальный уровень 15%. Стоило ожидать хотя бы 25%. И то уже хорошо, что удалось получить это. Но нужно учитывать, что в Минфине все-таки неолиберальные чиновники. Они считают, что налоги должны платить бедные, а не богатые», – полагает Колташов.

Экономист также обратил внимание на сохранение Минфином бюджетного правила, что поддерживает ослабление курса рубля. «Логика у них очень простая в настоящих условиях по поводу бюджетного правила. Они хотят держать рубль ослабленным по разным причинам. Первая состоит в том, что у нас военные действия и масса непредсказуемых торговых и политических факторов, что может помешать российской экономике развиваться и расти. Слабый рубль уменьшает издержки внутри экономики для внутренних производителей, в том числе, и для экспортеров. Поэтому они держатся за бюджетное правило и смогли его удержать. Слабый рубль – вот что такое бюджетное правило», – подчеркнул он.

«Это всё, конечно, перестраховка в условиях, когда в мире существует довольно сильная турбулентность. Развитию российской экономики этот подход сам по себе не мешает сейчас. Мешают резкие колебания курса рубля. Минфин и Банк России в последние годы допускают просто фантастические перепады курса вместо того, чтобы держать нас в стабильном курсе, пусть и пониженном... А вместо этого мы наблюдаем такие резкие движения курса. Вот это как раз опаснее всего. Как мы видели, бюджетное правило не помешало этим колебаниям. Это очень важно. А хорошо бы этих колебаний не было, чтобы политика обеспечивала нам хотя бы устойчивый курс национальной валюты», – отметил Колташов.

Ранее правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином пакет поправок в налоговое и бюджетное законодательство. В частности, планируется повысить верхнюю планку прогрессивной шкалы НДФЛ. На доходы от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, свыше 50 млн рублей – 22%. Причем повышенная плата будет взиматься не со всей суммы, а с превышения уровня. Такая система не затронет участников СВО и самозанятых.

Москва, Мария Соколова

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