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Понедельник, 10 июня 2024, 17:00 мск

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Мишустин анонсировал скорое повышение МРОТ

Фото: кадр из трансляции правительства РФ

В России планируется увеличить размер минимальной оплаты труда (МРОТ). Как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, с 2025 года «минималка» будет повышена ещё на 15% до почти 22 тысяч рублей.

«Еще одна задача – дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц», – сообщил Мишустин выступая сегодня на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства РФ, к 2030 году МРОТ планируется повысить до 35 тысяч рублей в месяц.

Москва, Елена Володина

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Метки / правительство РФ

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