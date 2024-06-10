Мишустин анонсировал скорое повышение МРОТ

В России планируется увеличить размер минимальной оплаты труда (МРОТ). Как сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, с 2025 года «минималка» будет повышена ещё на 15% до почти 22 тысяч рублей.

«Еще одна задача – дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц», – сообщил Мишустин выступая сегодня на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства РФ, к 2030 году МРОТ планируется повысить до 35 тысяч рублей в месяц.

Москва, Елена Володина

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