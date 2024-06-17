Киев получит сложные и жесткие условия для мира – глава СВР

Новые условия России для заключения мирного соглашения для Украины будут более сложными и жесткими, если Киев откажется от предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал он, отвечая на вопрос, что будет при отказе Киева от мирного предложения.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

Москва, Елена Володина

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