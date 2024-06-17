российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июня 2024, 12:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Киев получит сложные и жесткие условия для мира – глава СВР

Новые условия России для заключения мирного соглашения для Украины будут более сложными и жесткими, если Киев откажется от предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал он, отвечая на вопрос, что будет при отказе Киева от мирного предложения.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

«Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке…» – Медведев жестко высказался о «мирной конференции» в Швейцарии / Армия России освободила населенный пункт в Запорожской области / Опубликован проект заявления «мирной конференции» по Украине / Над Белгородской областью сбит ещё один украинский беспилотник / Российские войска продолжают наступление: за сутки уничтожено более 2000 боевиков, танки и склады с боеприпасами / Верховной Раде Украины нужно прислушаться к идеям Путина – спикер Госдумы / Семь жителей Белгородской области погибли после атак ВСУ / ПВО уничтожила украинские беспилотники над Ростовской областью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,