Ураган в Подмосковье: без света остались несколько населенных пунктов, один человек получил травмы

Мощный ливневый ураган в Подмосковье оставил без электроснабжения несколько населенных пунктов и десятки дачных поселков, один человек получил травмы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей экстренных служб.

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«В Сергиевом-Посаде из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет. Всего на территории Московской области повалены 200 деревьев в 23 городских округах, повреждены 26 автомобилей в десяти городских округах», – уточнил собеседник агентства.

По данным экстренных служб, из-за непогоды произошло отключение электроснабжения в шести городских округах, ведутся работы по восстановлению.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате урагана один человек погиб, еще около десяти получили травмы.

Москва, Елена Володина

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