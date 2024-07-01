Похищение гражданина Италии в Москве: фигурантам предъявлено обвинение

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение фигурантам уголовного дела о похищении гражданина Италии в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, ЧП произошло 28 июня.

По уточненным данным следствия, группа злоумышленников вблизи жилого дома на улице Садовой-Триумфальной, используя пистолет, напала на гражданина Итальянской республики, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.

«Установлено, что у похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции местонахождение фигурантов установлено, и они задержаны, а потерпевший освобожден», – говорится в сообщении столичного СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в отношении четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Москва, Елена Володина

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