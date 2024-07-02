Собянин отправил в отставку главу департамента градостроительной политики

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об отставке Сергея Левкина с должности руководителя столичного департамента градостроительной политики.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы, Левкин освобожден от должности и уволен с госслужбы по «собственной инициативе».

Другим распоряжением на должность главы департамента градостроительной политики назначен Владислав Овчинский, который ранее возглавлял департамент инвестиционной и промышленной политики.

Примечательно, что Левкин был руководил департаментом градостроительной политики Москвы с апреля 2011 года.

Москва, Елена Володина

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