ЧП в Москве: в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, два человека получили ранения

В Москве при взрыве газового баллона на крыше пассажирского автобуса пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.
«В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса», – уточняется в телеграм-канале ГАИ.
Представитель экстренных служб пояснил РИА «Новости», что, согласно предварительной информации, причиной взрыва газового оборудования стала жара.
Москва, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»