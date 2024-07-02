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Вторник, 2 июля 2024, 18:19 мск

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ЧП в Москве: в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, два человека получили ранения

В Москве при взрыве газового баллона на крыше пассажирского автобуса пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

«В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса», – уточняется в телеграм-канале ГАИ.

Представитель экстренных служб пояснил РИА «Новости», что, согласно предварительной информации, причиной взрыва газового оборудования стала жара.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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